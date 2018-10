Dalle fake news alle "fake photos": lo strano caso del ponte di Tencarola

Non bastavano le "fake news". Ora arrivano anche le "fake photos": vi raccontiamo in poche righe l'allarmismo creato nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre da una foto falsa.

La "fake photo"

O meglio, vera perché effettivamente ritrae il ponte di Tencarola. Peccato che sia "cronologicamente" falsa. Il motivo? Intanto ve la mostriamo, e poi ve lo spieghiamo:

L'allarmismo

Come potete vedere, nella foto il fiume è a livello del ponte, sul punto di esondare. Peccato (o meglio, per fortuna) che sia una foto vecchia, in quanto si riferisce all'alluvione del 2010 come si può peraltro evincere dallo stabile in costruzione che ora invece è un noto centro commerciale aperto da anni. Il problema è che per tutto il pomeriggio è circolata sulle chat Whatsapp di tutta Padova e provincia condita da messaggi allarmistici e seminando il panico.

La realtà

La nostra redazione si è dunque recata sul posto per documentare la reale situazione del ponte di Tencarola. Queste le foto scattate alle ore 17.30 circa di lunedì 29 ottobre: non c'è altro da aggiungere...