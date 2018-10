Tutti i numeri utili dell'emergenza: attivate unità di crisi in ogni provincia

L’Unità di Crisi per il maltempo attivata in Veneto comunica ai cittadini che in caso di necessità è attiva la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione. I contatti sono i seguenti:

- sala.operativa@regione.veneto.it - 800990009

Sono inoltre attivi i comitati di coordinamento dei soccorsi attivati presso le prefetture di:

- BELLUNO: protezionecivile@provincia.belluno.it - 0437 31320

- TREVISO: protcivile.pref-treviso@interno.it - 0422 358130

- VENEZIA: salaoperativa.pref_venezia@interno.it - 041 2794082.