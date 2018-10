Acqua rossa nel bacino di laminazione: scatta l'allarme-inquinamento, il Comune si attiva

Un colore strano. Innaturale. Soprattutto se legato a un corso d'acqua: è mistero a Este per il bacino di laminazione dalla superficie tra il rosso e l'arancione.

La segnalazione

Tutto nasce dalla segnalazione fatta da alcuni cittadini alla sezione di Este del Movimento 5 Stelle e verificata dal consigliere comunale Francesco Roin, il quale spiega (allegando le foto relative): "Riguarda un presunto inquinamento nella zona adiacente alla zona industriale, e precisamente l'area contraddistinta dalle vie Ragazzi della Folgore, Guido Ferro e Marco Bressan. Dal sopralluogo effettuato, in effetti, si è riscontrato che in un corso d'acqua adiacente alla zona segnalata la superficie presentava un colore rosso/arancio scuro. Verificata la sostanza, a occhio nudo si riscontrava un materiaĺe gelatinoso e vischioso. Pertanto riteniamo doverosa una verifica immediata e conoscitiva per valutare eventuali criticità ambientali e chimiche della zona interessata anche in riferimento alle preoccupazioni sollevate dai cittadini".

Alga rossa indiziata numero uno

Una richiesta che è stata immediatamente presa in carico da Sergio Gobbo, assessore all'ambiente, il quale prova anche a rassicurare i cittadini segnalando un precedente relativo alla stessa area: ""Ho ricevuto la segnalazione e ho attivato subito l'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale per le verifiche del caso. Si tratta del bacino di laminazione della Zona Artigianale Industriale del Comune di Este in via Marco Bressan, già noto in passato per fenomeni di questo tipo: segnalazioni in questo senso erano pervenute al Comune nel 2009 e 2011, e dalla relazione di Arpav era emerso che si trattava della fioritura di un'alga di colore rosso, innocua per l'ambiente. Preciso che nello scolo non ci sono scarichi di sorta e che si presume si tratti della medesima coltre algale rossastra rilevata in passato. Tuttavia, per avere risposte certe e rassicurare i cittadini, visto che è passato un po' di tempo dall'ultima segnalazione, abbiamo richiesto ad Arpav di effettuare nuovi prelievi nello scolo".