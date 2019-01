Allerta ghiaccio, la Provincia di Padova si attiva: salatura per 1.100 chilometri di strade

Una media di un quintale ogni mille metri. Per scongiurare danni: verrà eseguita nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 gennaio una vasta operazione di salatura che interesserà tutti i 1.100 chilometri di strade provinciali. Le previsioni meteo, infatti, parlano di forti gelate notturne quindi la Provincia di Padova ha deciso di intensificare il servizio avvalendosi anche di ditte esterne per garantire la massima copertura in tutte le zone.

1.100 quintali di sale

Fabio Bui, presidente dell'amministrazione provinciale, spiega: «Già dall’inizio dell’inverno i nostri uffici, con mezzi e uomini propri della Provincia sono intervenuti in via ordinaria per garantire la sicurezza delle strade provinciali. Abbiamo deciso per questo weekend di eseguire un intervento straordinario perché arrivano i giorni più freddi dell’anno e sono previste gelate importanti. L’effetto della salatura durerà circa due settimane. Cogliamo sempre l’occasione per raccomandare la massima prudenza alla guida, l’uso di gomme invernali e il rispetto di una velocità moderata. Raccomandiamo anche ai pedoni di fare attenzione perché i marciapiedi possono diventare particolarmente scivolosi». In tutto saranno sparsi circa 1.100 quintali di sale appositamente scelto per garantire la sicurezza della viabilità provinciale.