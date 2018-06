Allerta meteo nel Padovano: piogge e temporali intensi tra lunedì e martedì

Dopo le piogge che negli scorsi giorni hanno causato l'allagamento di diverse zone nei dintorni della città, sono previste altre precipitazioni anche forti che colpiranno l'area del Padovano tra lunedì 4 e martedì 5 giugno. L'allerta è stata diramata da Arpav, che segnala temporali con possibili criticità idrogeologiche. Lo stato di allarme e pre-allarme interesserà il territorio dalla mezzanotte di lunedì al primo pomeriggio di martedì.

I bollettini

La giornata di lunedì sarà prevalentemente nuvolosa, con qualche schiarita nel pomeriggio. Possibili temporali sparsi fin dal mattino, che si attenueranno nelle ore centrali per poi tornare intensi in serata. Le temperature massime saranno leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi, invariate le minime. Nella notte la situazione più critica, con precipitazioni e piogge intense in alcune zone. Dalla mattinata il tempo migliorerà, rimanendo per lo più sereno o poco nuvoloso.