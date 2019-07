“Possibili forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento”: è allerta gialla in tutto il Veneto

Non sono sicuri. Ma qualora arrivassero potrebbero essere davvero violenti: allerta gialla in tutto il Veneto per probabili forti temporali

L’allerta

Questo il comunicato diffuso dalla Regione Veneto: “Tra la sera di martedì 2 e la mattina di giovedì 4 luglio il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare mercoledì 3 luglio i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni meteorologiche il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio (allerta gialla). L’avviso ha validità dalle ore 14 di martedì 2 luglio alle ore 8 di giovedì 4 luglio. Lo specifico Bollettino Temporali indica il livello di Attenzione Rinforzata nell’area della frana di Borca di Cadore”.