Alternanza scuola-lavoro: il consulente letterario, inizia il Progetto "Poesie da indossare"

In Sala Scattola di Palazzo Maldura è stato presentato il Laboratorio di marketing, analisi del testo e creazione grafica "Poesie da indossare": il progetto, che coinvolgerà una trentina di studenti del Liceo Nievo, del Tito Livio e del Selvatico, durerà fino a giugno.

POESIA DA INDOSSARE

"Poesie da indossare" si articola in tre moduli: analisi di mercato, analisi letteraria e creazione grafica, e si avvale della partecipazione della Scuola italiana design di Padova. Viviana Gallo ha introdotto Marco Mottolese che ha raccontato la sua storia di editore, partendo dai primi passi nel mondo delle librerie, poi in seno a una grande case editrice, maturando una conoscenza sul campo della realtà italiana, infine approdando, un po' per caso, alla prima maglietta letteraria. Questo settore si è rivelato negli ultimi anni come un grande investimento economico, sorretto sempre da una politica culturale intelligente e sorvegliata, facendo emergere una realtà imprenditoriale nuova e interessante.

IL PROGETTO

Il progetto proseguirà, ora, con l'analisi del mercato editoriale, guidata da Kristina Rakic, per poi continuare con il modulo di analisi delle citazioni letterarie e la scelta di quelle adottate dagli studenti, e infine con la realizzazione di nuovi modelli di magliette letterarie. E' il primo passo per la realizzazione di un nuovo profilo professionale di "consulente letterario" che possa inserirsi nel mondo della moda e del design