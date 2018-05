Come prevenire l'ambliopia. Uno screening per i nati nel 2016

La prevenzione dei problemi della vista è da anni un cavallo di battaglia del Lions Clubs International, che ha da poco festeggiato il Centenario. La diagnosi precoce per l'AMBLIOPIA costituisce davvero un fiore all'occhiello del service mondiale SIGHT for FIRST, che ha raccolto oltre 415 milioni di dollari nel mondo investiti nella prevenzione della vista e si propone di coinvolgere in Italia oltre 100.000 bambini.

L’Ambliopia

L’Ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro” è una patologia congenita che coinvolge circa il 5% della popolazione infantile, si sviluppa in età pediatrica ed è fondamentale curarla prima che danneggi la vista del bambino, evitando quei danni irreversibili che la patologia provoca, qualora venga ignorata o trascurata. La attività è a supporto dei pediatri che sottopongono ad un primo controllo i bambini per la verifica del loro bilancio dì salute.

I nati nel 2016

Il Service è organizzato dal Lions Club Padova Gattamelata e, da quest’anno, in collaborazione con altri Club di Padova nella giornata del 14 maggio. Sono stati spediti a tutti i genitori dei bambini residenti a Padova nati nel 2016, gli inviti a sottoporre i loro figli all’esame gratuito e sono state consegnate anche nelle scuole materne le lettere destinate ai genitori per sensibilizzarli a portare i loro figli allo screening. L'esame non è invasivo e viene eseguito utilizzando un particolare strumento che viene tenuto a distanza dagli occhi del bambino: quest'ultimo può restare tranquillamente in braccio alla mamma o al papà per il tempo del controllo.

Lo screening

I test saranno effettuati presso la Sala Polivalente in Via Valeri a Padova, nelle giornate di Sabato 12 Domenica 13 e Lunedì 14 maggio con orario continuato dalle 8,30 alle 18,30 esclusivamente su prenotazione ai numeri indicati nelle lettere d’invito ed anche nel prenotatore on line. Qualora nel corso dello screening venisse riscontrata un’anomalia, la famiglia sarà invitata a contattare direttamente l’Oculista di fiducia, per eseguire una visita più approfondita e completa.