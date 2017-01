Un'ambulanzaperPadova sbarca sugli schermi: in progetto uno spot pubblicitario

Cresce la sensibilità dei padovani per l'iniziativa #1ambulanzaperpadova lanciata lo scorso novembre e diventata virale in pochissimi giorni per diffondere la raccolta di donazioni organizzata dal Lions Club Padova Antenore e aperta a livello internazionale per l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per la Croce Verde di Padova.

LO SPOT. In meno di due mesi la maratona solidale ha coinvolto numerosi cittadini e padovani eccellenti in una divertente sfida web e ha registrato preziose donazioni da parte di privati e aziende nostrane. Ma la strada da percorrere per riuscire a integrare i mezzi in uso alla Croce Verde con un'ambulanza in più, attrezzata e dedicata ad offrire servizi socialmente utili all'intera comunità, è ancora lunga e, per aumentare l'attenzione sul progetto è nata l'idea di creare uno spot pubblicitario dedicato all'iniziativa con la collaborazione della casa di produzione cinematografica veneziana Kublai Film di Lucio Scarpa. La regia sarà curata da Giuseppe Ferlito, regista e sceneggiatore padovano che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Ermanno Olmi, Steven Soderbergh, Roland Joffé, Carlo Vanzina, Vincenzo Salemme e Renzo Martinelli, che da subito si è mostrato sensibile al progetto accettando prima il coinvolgimento nella maratona web, ora di realizzare gratuitamente lo spot.

LE RIPRESE. Le riprese verranno effettuate usando la ripresa innovativa mannequin challenge nata dall'omonimo e recente tormentone diffuso a livello globale, che ha visto gruppi di amici, colleghi e parenti restare improvvisamente tutti fermi, come dei manichini, mentre qualcuno si muoveva all’interno della scena filmando con una modalità che in qualche modo ricorda le sequenze più spettacolari di film come Matrix o X-Men, e che restituisce un effetto drammatico e suggestivo allo spettatore. La proposta ha raccolto da subito la collaborazione di moltissimi professionisti del settore (tecnici, costumisti e scenografi) che hanno messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, mezzi tecnici, attrezzature, tempo e professionalità per la riuscita del progetto, di aziende locali (come la catena di supermercati Alì) che con donazioni stanno sostenendo le numerose spese vive legate all'organizzazione e di volti noti dello spettacolo e dello sport legati alla città di Padova che stanno supportando l'iniziativa garantendo la loro presenza alle riprese, previste entro la fine del mese. Per la completa realizzazione del progetto si stanno cercando numerose comparse e piccoli ruoli e a questo proposito è stato indetto un casting aperto a tutta la cittadinanza.



CASTING. Il casting si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 dalle ore 10 alle ore 19 presso il Centro Culturale San Gaetano. Si cercano uomini e donne di tutte le età, in particolare una ragazza di circa 16 anni. Non sono richieste precedenti esperienze o particolari abilità. Essendo il progetto a scopo benefico, non è prevista una retribuzione, ma l'evento può essere una bella occasione per provare un'esperienza nuova e contribuire a realizzare qualcosa di importante per la collettività. I minorenni devono essere accompagnati. Per informazioni è possibile scrivere a: produzione@kublaifilm.com. "Un'Ambulanza per Padova" è un progetto promosso dal Lions Club Padova Antenore, da sempre impegnato in iniziative di beneficenza e volontariato, e organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto e di Fondazione Città della Speranza. Numerosi gli sponsor che sostengono economicamente l'iniziativa: Hotel Ariston Molino Buja di Abano Terme, Store-up - Arredamenti Industriali Metallici, Stiferite, leader italiano nel mercato dell'isolante termico e Site by Site, agenzia italiana di digital marketing.

DONAZIONE. Si può fare una donazione dell'importo desiderato in qualità di privati o di aziende (per cui la donazione è detraibile del 2% se fatta direttamente alla Croce Verde) collegandosi alla pagina ufficiale del progetto www.unambulanzaperpadova.it,con un versamento sicuro Paypal o con un bonifico bancario. Anche la più piccola donazione rappresenta un gesto importante e di valore che, sommata alle altre, si concretizza in azioni di aiuto preziose, atte ad assicurare il giusto benessere a tutta la società, nessuno escluso.