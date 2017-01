Un'ambulanza per Padova, neve dalle Dolomiti per lo spot: si gira il 23 gennaio a Selvazzano

È arrivato giovedì pomeriggio a San Domenico di Selvazzano Dentro un cannone sparaneve direttamente dalle Tre Cime di Lavaredo per allestire il set del regista Giuseppe Ferlito che lunedì 23 gennaio girerà lo spot dedicato all'iniziativa solidale "Un'ambulanza per Padova", la raccolta di donazioni organizzata dal Lions Club Padova Antenore e aperta a livello internazionale per l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per la Croce Verde di Padova.

LO SPOT. Da settimane il regista e sceneggiatore padovano, che ha scritto e diretto i lungometraggi "Presto farà giorno" e "88" e che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Ermanno Olmi, Steven Soderbergh, Roland Joffé, Carlo Vanzina, Vincenzo Salemme e Renzo Martinelli, sta lavorando al progetto con la casa di produzione cinematografica veneziana Kublai Film di Lucio Scarpa e il supporto di moltissimi professionisti del settore (tecnici, costumisti e scenografi) che hanno messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, mezzi tecnici, attrezzature, tempo e professionalità per la riuscita del progetto.

SI GIRA IL 23 GENNAIO A SELVAZZANO. Si gira lunedì pomeriggio 23 gennaio al centro civico Fabio Presca di Selvazzano che, per l'occasione, venerdì verrà completamente innevato, e che ospiterà le oltre 40 comparse scelte al casting aperto alla cittadinanza sabato 14 gennaio, registrando un'affluenza da record. Studenti, imprenditori e pensionati, tutti vogliono contribuire all'iniziativa e partecipare alle riprese che useranno l'innovativa tecnica del "mannequin challenge", nata dall'omonimo e recente tormentone diffuso a livello globale, che ha visto gruppi di amici, colleghi e parenti restare improvvisamente tutti fermi, come dei manichini, mentre qualcuno si muoveva all’interno della scena filmando con una modalità che in qualche modo ricorda le sequenze più spettacolari di film come Matrix o X-Men, e che restituisce un effetto drammatico e suggestivo allo spettatore.

PADOVANI FAMOSI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA. Attesi anche tantissimi volti noti dello spettacolo e dello sport legati alla città di Padova che stanno supportando l'iniziativa garantendo la loro presenza sul set. Tra loro, il calciatore Francesco Toldo, la giornalista di Sport Mediaset Monica Vanali e l'attrice Anna Maria Malipiero, tutti originari di Padova. Lo spot sarà realizzato con il patrocinio delle città di Padova e di Selvazzano Dentro e la collaborazione di Federico Contin che ha coinvolto Apt Auronzo di Cadore (Belluno), il Rifugio Cadore Vittoria e la società Auronzo d'Inverno, e mira a promuovere la maratona di solidarietà organizzata dal Lions Club Padova Antenore che in meno di due mesi ha coinvolto numerosi cittadini e padovani eccellenti registrando preziose donazioni da parte di privati e aziende nostrane.

ALTRI EVENTI. E, per aumentare l'attenzione sul progetto e riuscire a integrare i mezzi in uso alla Croce Verde con un'ambulanza in più, attrezzata e dedicata ad offrire servizi socialmente utili all'intera comunità, sono già in programma altre iniziative benefiche: Sabato 28 gennaio si terrà il concerto della band veneta Abbattilanoia ospitato dall'associazione Culturale Khorakhané di Abano Terme (ore 21, in via Brustolon, 3) che destinerà le offerte raccolte nel corso della serata all'acquisto dell'ambulanza (ingresso gratuito, costo tessera associativa 2 euro) e Martedì 28 febbraio ore 20.45 andrà in scena il recital di Vittorio Matteucci al Teatro Verdi di Padova, il cui incasso sarà interamente devoluto al progetto.



COME CONTRIBUIRE. Si può fare una donazione dell'importo desiderato in qualità di privati o di aziende (per cui la donazione è detraibile del 2% se fatta direttamente alla Croce Verde) collegandosi alla pagina ufficiale del progetto, con un versamento sicuro Paypal o con un bonifico bancario.