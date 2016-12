Ascom in lutto per la scomparsa di Andrea Betto: stroncato dalla malattia a 46 anni

Si è spento lunedì a soli 46 anni dopo aver scoperto di essere malato appena sei mesi prima. Ascom in lutto per la morte di Andrea Betto, consulente dell’area fiscale e contabilità della sede provinciale di piazza Bardella. Dal 2007 in Ascom, dapprima destinato alla sede mandamentale di Piove di Sacco per poi venire chiamato a curare i contatti con le aziende nella sede di Padova, lascia la moglie Evelin e la figlia Caterina di 9 anni.

A GIUGNO LA SCOPERTA DELLA MALATTIA. "Si stava preparando per il programma di avvicinamento al trapianto di midollo – spiega il direttore generale dell’Ascom, Federico Barbierato - che sperava con tutte le sue forze gli avrebbe consentito di superare un male che lo aveva colto, improvvisamente come sempre avviene in questi tristissimi casi, nel giugno scorso”. E improvvisamente lunedì è arrivata la notizia della scomparsa alla quale, in Ascom, nessuno voleva credere considerato che non più tardi di giovedì i colleghi lo avevano sentito in un vivavoce telefonico al quale era anche seguita una foto a ranghi compatti trasmessa via whatsapp con l’augurio di Buon Natale.

IL RICORDO DI ASCOM. "Sono situazioni – sottolinea il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – che non vorremmo mai affrontare perché sebbene ogni giorno in Ascom siano più di 140 i collaboratori che lavorano con passione per aiutare le nostre imprese, la conoscenza è diretta e personale e la dipartita equivale alla perdita di un familiare". "Competenza, disponibilità e dedizione – così lo ha ricorda il presidente di Ascom Servizi Spa, Franco Pasqualetti – erano le caratteristiche di Andrea che i mesi della malattia, seppur fortemente invasiva, non avevano scalfito". I funerali non sono stati ancora fissati.