Stroncato dalla malattia a 46 anni, sabato a Mortise i funerali di Andrea Betto

Si svolgeranno sabato 31 dicembre, alle 11, nella chiesa del Cristo Risorto, a Mortise, i funerali di Andrea Betto, il consulente dell’area fiscale e contabilità della sede provinciale dell’Ascom di Padova. Betto, 46 anni, dal 2007 in Ascom, era in cura all’ospedale di Udine in vista di un trapianto di midollo che si sperava decisivo nella lotta alla malattia.

I COLLEGHI. “Purtroppo così non è stato ed il dolore, per questo, è ancora più grande” è il commento dei colleghi che, in questi mesi, hanno seguito con partecipazione la battaglia di Andrea contro un male che lo aveva colto nel giugno scorso e che lui, fino all’ultimo, ha pensato di poter contrastare.