Andrea Ragona, BusItalia: «Night Bus, più di 2000 hanno già scaricato l'app»

Oltre 2000 le persone che hanno già scaricato la app di Night Bus, il nuovo servizio notturno di BusItalia, che parte sabato 19 gennaio. Il presidente di BusItalia Veneto, Andrea Ragona, ha confermato che sono numerose già anche le prenotazioni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Il consiglio che do - spiega Andrea Ragona - è quello di prenotare per tempo. Domani sarà il primo giorno di servizio, siamo anche noi curiosi di vedere come andrà. Il consiglio che diamo è quello di prenotare con anticipo. Sabato tanta gente si muoverà, ma per fare davvero delle valutazioni ci vorrà qualche settimana».

Biglietto unico

Intanto prosegue il blocco del traffico, c'è troppo Pm10 nell'aria. BusItalia e l'amministrazione comunale hanno così deciso di prendere una iniziativa per andare incontro ai cittadini: «Per domenica, insieme all'amministrazione, abbiamo pensato di implementare le corse del tram e consentire, con un solo biglietto, di viaggiare per tutta la giornata su tutti i mezzi pubblici».