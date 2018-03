Anffas, convegno in sala Paladin per festeggiare i 60 anni

L'Anffas Onlus di Padova, per festeggiare i 60 anni dalla fondazione, ha organizzato un convegno in sala “Livio Paladin”.

Disabilità e diritti

Moltissima la gente presente, i temi molto attuali. Attenzione soprattutto alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, meglio nota come “Dopo di Noi” e alle prospettive che apre. Una legge che va nella direzione dell'art. 19 della Convenzione ONU che obbliga gli Stati a fare in modo che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione”.