Slogan e fumogeni contro il circo, denunciati quattro attivisti di 100% Animalisti

A distanza di un mese e mezzo dalle contestazioni, quattro attivisti dell'associazione animalista sono stati denunciati dalla Digos.

Le proteste

Era la sera del 23 dicembre, in via Longhin faceva tappa il circo di Armando Orfei che prevede l'esibizione di diversi animali, un tipo di spettacolo che a Padova non andava in scena da circa tre anni. In città le rimostranze degli animalisti hanno una lunga storia e l'associazione già a fine novembre aveva affisso numerose locandine a Mestrino, dove erano previste le performance degli stessi circensi. Azione ripetuta nel capoluogo tra l'11 e il 12 dicembre, dove i militanti hanno oscurato i manifesti pubblicitari.

L'autorizzazione dalla questura

Per contestare lo spettacolo pre natalizio, gli attivisti hanno chiesto e ottenuto dalla questura l'autorizzazione per allestire alcuni presidi davanti al tendone in zona Stanga. Autorizzazione che ha però regole di comportamento precise, che a quanto emerge dalle indagini della Digos non sono state rispettate.

Le denunce

Del fatto che la contestazione sia stata particolarmente accesa non fanno mistero nemmeno gli animalisti, che confermano attraverso i loro canali ufficiali numerosi scambi di parole con gli spettatori, circa una quarantina, accorsi per assistere ai due spettacoli del 23 dicembre. La questura ha ritenuto illegittimi gli slogan offensivi indirizzati agli Orfei e al pubblico pagante, oltre al lancio di un fumogeno finito addosso a un'automobile di passaggio. Violazioni che sono costate la denuncia a due uomini di 59 e 50 anni e due donne di 53 e 39 anni.