Ricercatrice padovana unica vincitrice europea del Premio ricerca tumori endocrini

La dottoressa Anna Caterina Milanetto, giovane specialista in Chirurgia generale di Campagnola di Brugine, assegnista di ricerca alla Clinica chirurgica 1 dell’Università di Padova, diretta dal professor Donato Nitti, ha vinto, unica in Europa, il prestigioso concorso internazionale "Sten Tibbling - per perfezionamento e ricerca sui tumori endocrini" all’Università di Lund (la più antica università della Svezia) e da febbraio lavorerà per sei mesi nel reparto di Chirurgia endocrina di questa città universitaria nel sud della Svezia, svolgendo ricerche e interventi chirurgici di oncologica endocrina.

UN'ECCELLENTE PADOVANA. Anna Caterina Milanetto ha già maturato esperienze di ricerca oncologica con il professor Claudio Pasquali, chirurgo pancreatico e suo tutor, e due anni fa ha già vinto una fellowship europea (borsa di studio per ricerca clinica) ad Heidelberg in Germania, per ricerche in chirurgia pancreatica. "Questa nuova opportunità ottenuta dalla dottoressa Milanetto, che consolida legami universitari internazionali già esistenti, è il frutto - si legge in una nota diffusa dall'Università - di eccellenze maturate nell’ambito della chirurgia padovana e della capacità dei nostri giovani ricercatori di raccogliere consensi internazionali che fanno ben sperare per il futuro della ricerca medica patavina".