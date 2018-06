Chiede aiuto mentre fa il bagno in mare: anziano padovano muore annegato

É stato visto chiedere aiuto mentre stava facendo il bagno piuttosto lontano dalla riva, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Tragedia mercoledì pomeriggio sul litorale di Chioggia, dove un 72enne residente nel Padovano ha perso la vita a causa di un probabile malore. Inutile l'intervento dei bagnini in primis e poi della capitaneria di porto, oltre che dei sanitari del 118.

Atterraggio dell'elicottero

Sulla spiaggia, all'altezza della torretta 22, è stato liberato lo spazio per l'atterraggio dell'elicottero del 118, rimasto per alcuni minuti sulla verticale per garantire una manovra in sicurezza. Nonostante gli sforzi, però, al medico non è rimasto che constatare il decesso della vittima, che si trovava in villeggiatura con i famigliari. Sul posto si sono portate anche le forze dell'ordine. Una volta che il velicolo del Suem è ripartito vuoto, è stato chiaro a tutti che non ci sarebbe stato alcun lieto fine.

Articolo da VeneziaToday