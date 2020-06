Bovolenta omaggia i carabinieri: il ponte sul Bacchiglione si illumina con i colori dell'Arma

Il rosso e il blu a illuminare nella notte il ponte sul Bacchiglione al centro di Bovolenta.

L'iniziativa

Sono i colori simbolo dell'Arma dei carabinieri, di cui ricorre il 206esimo anniversario dalla fondazione, quelli scelti dall'amministrazione comunale del municipio della Bassa per rendere omaggio al quotidiano impegno dei carabinieri. Impegno che i militari delle diverse stazioni del territorio mettono in campo ogni giorno per la comunità e la sicurezza di ciascuno, come ha sottolineato anche sui social network il sindaco Anna Pittarello.