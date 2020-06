Anniversario dell'Arma: ad Abano il Comune omaggia i carabinieri

Il 206esimo anniversario della fondazione dell'Arma è stato l'occasione, ad Abano Terme, per ribadire il legame tra la Benemerita e l'amministrazione comunale. Legame che il sindaco Barbierato ha tenuto a sottolineare facendo visita alla caserma e al comandante nella mattinata di venerdì.

L'incontro

Il primo cittadino ha incontrato il tenente colonnello Turrini e il luogotenente Sinigagliese ripercorrendo con loro le numerose attività nel corso dell'ultimo anno sottolineando in particolare l'impegno profuso dalla sinergia delle due realtà durante il periodo dell'emergenza Coronavirus. Barbierato ha evidenziato l'importanza del supporto fornito dai carabinieri sull'intero territorio nel corso del lockdown per verificare il rispetto delle prescrizioni. Oltre al plauso dell'amministrazione comunale i carabinieri di Abano Terme hanno ricevuto numerose attestazioni di stima anche da numerosi albergatori, commercianti e cittadini. L'anniversario è stato anche l'occasione per fare un punto sull'andamento dei lavori di ristrutturazione della caserma di viale delle Terme, ormai prossimi all'ultimazione.