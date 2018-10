La pasticceria Biasetto di Padova compie 20 anni: un modello vincente e tanti successi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Compie vent’anni ma è come se fosse nata ieri.

La storia

Di creazione in creazione, Pasticceria Biasetto di Sandra, Luigi e Alessandro Biasetto, vive ancor oggi nella continua ricerca di qualità e perfezione. Il cuore produttivo si trova nell’Atelier a pochi km dalla Pasticceria, qui tutti i prodotti nascono dopo articolati percorsi di ricerca e sviluppo che faranno le tendenze di domani. Ricerca scrupolosa delle materie prime, continuo perfezionamento delle lavorazioni, qui prendono vita i prodotti, dolci e salati proposti ogni giorno nella Pasticceria Biasetto di Padova. Molto più di dolci, si tratta di piccoli capolavori realizzati dalle mani di abili artigiani, coordinati dal Maestro Pasticcere Biasetto. Ma, se Luigi è più noto al grande pubblico, il fratello Alessandro rappresenta un punto di riferimento fondamentale, il trait d’union tra innovazione e tradizione: è lui che lavora accanto a Luigi, condividendo anche i progetti più ambiziosi. E, si sa, il successo di un’attività scaturisce da vari elementi, uno dei più importanti è la condivisione degli obiettivi, alimentata da complicità, competenze, e costante desiderio di migliorarsi.

Questione "rosa"

Proprio per questo fondamentale è anche il ruolo di Sandra, moglie di Luigi Biasetto. E’ lei a occuparsi dell’immagine del locale e dello stile della boutique, dalla scenografia delle vetrine alla presentazione dei prodotti. Un tocco femminile che distingue in modo unico e inimitabile l’ambiente impeccabile della Pasticceria. Quest’attività nata a Padova, ha saputo anche portare Padova nel mondo grazie alle celebri creazioni come la Setteveli. Proprio a Padova Biasetto dedica l’ultima nata: Padovanina, un lievitato sublime unico nel suo genere. Pasticceria Biasetto fa parte della prestigiosa Associazione Relais Desserts, che raccoglie le eccellenze dell’alta pasticceria e cioccolateria nel mondo. Nel 2014, il locale ha visto l’assegnazione, da parte della giuria del Gambero Rosso, della stella per i 10 anni di eccellenza. A questi riconoscimenti, si sono aggiunte anche le TreTorte della Guida alle migliori Pasticcerie d’Italia, come luogo d’incontro di gourmand e gourmet di tutto il mondo.

Nuovo libro

Biasetto si distingue non solo come artigianato di altissima qualità, ma anche come divulgatore competente e di altissima professionalità. E’ fresco di stampa il nuovo libro di Luigi Biasetto: Macaron, composto da ben 60 ricette, precedute da altrettante introduzioni e dedicato a un famosissimo dolce che sembra francese ma che, invece, vanta origini italiane: il Macaron. Il volume, edito da Italia Gourmet, sta già riscuotendo un ottimo successo ed è acquistabile online sul sito: shop.italiangourmet.it. E, mentre in questi giorni si festeggiano i vent’anni di attività, con una sorpresa riservata ai clienti della Pasticceria di Via Facciolati, a Padova, in calendario fervono le iniziative in vista delle prossime festività, e si intensifica la produzione dei famosi panettoni che, da L’Atelier, raggiungeranno i migliori punti vendita in Italia, in Europa e nel mondo.