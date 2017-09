Primo giorno di asilo: il saluto e l'augurio alle famiglie e ai piccoli alunni dell'assessore Piva

"All’inizio di questo nuovo anno scolastico vorrei porgere il mio più caloroso benvenuto ai bambini e alle bambine che frequenteranno la scuola e augurare buon anno scolastico alle loro famiglie ", ha dichiarato l'assessore comunale Cristina Piva.

OBIETTIVO COMUNE.

"Queste porte segnano il primo ingresso nella società dei nostri piccoli. - continua - Qui i bambini si sentiranno a casa, accolti, seguiti ma soprattutto stimolati a crescere, a fare le loro esperienze, a conquistare le loro prime autonomie. L’esperienza e la professionalità di tutti coloro che lavorano nella scuola sapranno valorizzare le unicità che ognuno porta con sé. Qui i nostri bambini impareranno ad accorgersi degli altri e a capire di essere legati da vincoli sociali; sono traguardi che raggiungeranno a piccoli passi, piccoli ma continui, sostenuti e incoraggiati da tutti gli adulti che per questo devono poter lavorare in sinergia. Auspico perciò una collaborazione aperta e sincera con le famiglie nell’interesse dei nostri piccoli poiché abbiamo tutti lo stesso obiettivo: la loro crescita armonica. Infine un grosso augurio soprattutto a voi bambini e bambine, veri protagonisti di questo percorso, che sappiate vivere gli uni accanto agli altri guardandovi solo negli occhi per vedere e scoprire ciò che ognuno di voi ha dentro di unico e irripetibile".

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE.

A disposizione delle famiglie sono in funzione in città 17 asili nido comunali e 10 scuole per l'infanzia che ogni anno possono accogliere complessivamente circa 1800 bambini (880 negli asili e 925 nelle scuole per l'infanzia). È stata anche consegnata alle famiglie la comunicazione che riguarda la documentazione da presentare, entro il 10 settembre, sullo stato vaccinale del bambino. Il modulo di autocertficazione e tutte le informazioni necessarie sono disponibili anche sul sito Padovanet all'indirizzo: http://www.padovanet.it/notizia/20170904/vaccinazioni-obbligatorie-indicazioni-lanno-scolastico-20172018