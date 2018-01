Abano tappezzata da manifesti di una escort, sospetti su una moglie o un cliente

Un cliente scontento o forse una fidanzata infuriata che si vendica tappezzando una zona del centro di Abano, piazza Mandruzzato, con gli annunci "rivisitati" di una escort. Come riporta il mattino di Padova, sono rimasti a bocca aperta venerdì mattina i cittadini del Parco urbano termale: è comparso un cartello davvero particolare. Una foto di una ragazza in abiti succinti e un annuncio piccante, condito di contenuti espliciti. Un messaggio o uno scherzo di cattivo gusto, oltre al fatto che l'annuncio poteva benissimo essere notato anche dai bambini.

LE INDAGINI.

La foto riporta la descrizione di una prostituta, proveniente dalla Slovenia, giunta ad Abano per qualche giorno per prestazioni occasionali alle terme. Nell'annuncio viene anche indicato l'appartamento dove la donna riceve i clienti, poco lontano dal luogo nel quale è stato ritrovato il cartello. Il fatto è stato segnalato dai passanti ai carabinieri di Abano. La donna ha raccontato di essere di passaggio per qualche giorno ad Abano, confermando di fare la escort. Ma ha anche aggiunto di essere all'oscuro di tutto e che l'annuncio del cartello non corrisponde a quello pubblicato sui siti di incontri piccanti. I carabinieri di Abano stanno indagando.