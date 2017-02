Colta da un malore mentre è ai fornelli, scoppia un incendio: trovata morta in cucina

Il figlio ha tentato invano di chiamarla. Fino a quando, preoccupato per la mancata risposta dell'anziana madre, ha deciso di mettersi in contatto con la vicina per assicurarsi che la donna stesse bene. Ancora una volta nessuna risposta. È così che, venerdì pomeriggio, al civico 22 di via Pinelli a Padova, sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della stazione di Prato della Valle, scoprendo un principio d'incendio nella cucina dell'abitazione e rinvenendo, sdraiato sul pavimento accanto ai fornelli, il corpo senza vita di Antonietta Bergamin, 81 anni.

TROVATA MORTA IN CUCINA. La vittima non ha riportato ustioni. Secondo quanto ricostruito, la donna, in sedia a rotelle ma autosufficiente, sarebbe stata colta da un malore mentre stava cucinando e si sarebbe accasciata al suolo, lasciando la pentola sul fuoco acceso e provocando, così, il principio d'incendio, partito dal fornello e arrivato fino alla cappa. Il decesso potrebbe essere stato causato dal malore, ma è anche possibile che, a provocare la morte, sia stata proprio l'inalazione del fumo. Sono in corso ulteriori accertamenti.