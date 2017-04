Sente le grida d'aiuto e allerta i soccorsi: l'anziana vicina era caduta dalla sedia a rotelle

La mattina di Pasqua, poco dopo le 9, l'inquilina di una palazzina di via Duprè, a Padova, chiede l'intervento della polizia dopo aver sentito delle grida di aiuto provenire dall'appartamento vicino. Sul posto intervengono gli agenti delle volanti con i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco che riescono ad entrare nell'abitazione da un poggiolo.

SOCCORSA. All'interno dell'appartamento trovano un'anziana stesa a terra. La donna, di 83anni, come ha raccontato ai soccorsi, era caduta accidentalmente dalla sedia a rotelle. Dopo un primo accertamento sanitario l'anziana, che non riportava contusioni, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso per eventuali altri accertamenti. Nel frattempo gli agenti hanno allertato il figlio che è arrivato sul posto.