Anziana in carrozzina bloccata in strada nella notte, la salvano i carabinieri

L'anziana donna è stata soccorsa a Torreglia dai carabinieri che l'hanno spinta fino a casa dopo essere rimasta bloccata con la sua carrozzina.

L'incidente

La sfortunata signora è una 72enne padovana, invalida a causa di problemi motori che da anni la costringono a spostarsi a bordo di una carrozzina elettrica. Proprio a causa di un guasto al mezzo lunedì sera l'anziana è rimasta bloccata lungo via San Pietro Montagnon. Calato il buio, la donna non è riuscita a rientrare a casa e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Albignasego, che si sono assicurati che l'anziana fosse in buone condizioni di salute e l'hanno poi spinta a braccia per più di due chilometri fino alla sua abitazione.