Anziana esce di casa e viene travolta da un ciclista: elitrasportata in gravi condizioni

Incidente verso le 16.30 di venerdì pomeriggio a Due Carrare in via Ponte Manco, dove un’anziana è stata travolta da un ciclista mentre usciva dalla propria abitazione. La donna è stata ricoverata a Padova in gravi condizioni.

L’incidente

In quel punto la strada è particolarmente stretta, l’anziana 77enne stava uscendo dalla propria casa e non ha visto arrivare il ciclista di 48 anni che non ha potuto evitare l’impatto. Entrambi sono finiti a terra: l’uomo ha riportato solo qualche escoriazione, mentre per la donna è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. I medici l’hanno presa in cura e trasportata al nosocomio patavino dov’è entrata in codice giallo per un trauma cranico e un trauma toracico. I carabinieri della compagnia di Abano sono intervenuti per i rilievi.