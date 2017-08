Maltrattamenti e violenze su un'anziana in centro: denunciata e allontanata la badante

Le violenze sull’anziana sono durate per diverso tempo, tanto che dopo la denuncia, il Gip ha disposto che la badante non potrà più avvicinarsi all’signora che ha percosso quando la seguiva. Le violenze sarebbero proseguite per alcuni mesi, prima che i familiari se ne accorgessero.

DEVE STARE DISTANTE.

Il tribunale di Padova ha denunciato una donna di 46 anni originaria della Moldavia perché, mentre lavorava come badante, aveva maltratto e picchiato una donna che seguiva, residente nel centro di Padova. Il figlio che abita in Svizzera ha capito che qualcosa non andava quando ha visto il lividi sul volto dell’anziana madre, una signora di 86 anni e ha deciso di affidarsi al suo avvocato. Dopo le indagini portate avanti dai carabinieri di Prato della Valle, il giudice ha disposto per la badante il divieto di avvicinarsi all’anziana.