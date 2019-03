A fuoco un appartamento: anziana estratta e portata in salvo dai vigili del fuoco

La notte martedì e mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito a Padova per l’incendio al mezzanino di una palazzina: salvata un’anziana rimasta bloccata all’interno.

La donna a terra

La squadra arrivata dalla centrale ha forzato una persiana entrando all’interno dell’appartamento e con una termocamera hanno individuato la donna, che si trovava per terra. La signora è stata soccorsa e portata all’esterno dagli operatori, subito presa in cura dal personale del suem 118 per essere portata in ospedale. Gli operatori hanno spento l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme all’intero appartamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del fabbricato sono terminate dopo circa due ore e mezza.