Anziani "terribili" tengono tutti col fiato sospeso: si temeva il peggio, invece...

Doppio intervento della polizia, chiamata per risolvere due situazioni che al momento dell'allarme sembravano far pensare al peggio, con un uomo che non dava segni da giorni e una donna apparentemente scomparsa.

L'ipotesi peggiore

All'1.35 di sabato notte gli agenti sono stati chiamati in via Ulisse Dini, zona Chiesanuova a pochi metri dal Cimitero maggiore. Il motivo dell'allarme era un anziano residente, che da diversi giorni non dava segni di vita: inutile suonare il campanello o telefonare, l'uomo non rispondeva. Dopo qualche vano tentativo i poliziotti hanno chiamato sul posto anche i vigili del fuoco e un'ambulanza per sfondare la porta e prepararsi a trovare la scena che tutti temevano: un'altra vittima della solitudine, morta in casa e trovata solo giorni dopo. Abbattuto il portoncino invece, la sorpresa: l'anziano era vivo e vegeto ma a suo dire non riusciva più a scendere dal letto. Imbarellato, è stato portato all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Figlia scomparsa

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo, che il telefono della centrale operativa è squillato per un fatto simile. Alle 15 di domenica diverse persone hanno segnalato un'anziana donna che in via Orsini chiedeva aiuto per poter ritrovare la figlia. Disperata, la donna non sapeva più dove cercarla e ha chiesto una mano ai passanti che, spaventati, hanno chiamato la polizia. Raccolta la testimonianza della 83enne e messa al sicuro la signora, è bastato un rapido controllo per scoprire che la figlia non era scomparsa, ma da diversi mesi era ricoverata in ospedale. Ci è finita anche l'anziana, presa in cura dai sanitari che l'hanno visitata per valutarne lo stato di salute.