Anziano si allontana da casa in bici e scompare nel nulla, ritrovato a Sant'Urbano

Si è allontanato da casa mercoledì sera, a bordo della sua bicicletta, in ciabatte, e poi ha fatto perdere le sue tracce. L'83enne è stato ritrovato a Sant'Urbano, giovedì sera, dai carabinieri della compagnia di Monselice. L'anziano che soffre di Alzheimer ora sta bene, ma è in stato confusionale per lo shock subìto.

LE RICERCHE.

L'83enne abita da solo a Monselice. A dare l'allarme è stato il fratello, non riuscendo più a contattare l'83enne. Da quel momento sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri e della protezione civile.