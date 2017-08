Inciampa su una buca del marciapiede e cade: 4 persone finiscono nel registro degli indagati

Il fatto è accaduto nell'agosto 2016 in via Gobetti, ad Abano Terme. Vittima un anziano 80enne residente a Teolo che è finito all'ospedale con ferite al volto giudicate guaribili in 90 giorni. A provocare la caduta il dissesto del marciapiede.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Come riportano i quotidiani locali, dopo i fatti è partita una richiesta di risarcimento danni trasmessa al Comune. Dall'amministrazione di Abano non sarebbe però arrivata alcuna risposta e il pensionato avrebbe quindi presentato una denuncia dalla quale sarebbe poi partita l'inchiesta coordianta dal pubblico ministero Sergio Dini che ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati di quattro dipendenti comunali accusati di lesioni colpose gravi.

ALTRI CASI.

La caduta dell'anziano non era certo un caso isolato. Altri quattro cittadini erano inciampati per lo stesso motivo e la cosa era nota ai responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Abano.