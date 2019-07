Anziano contromano in tangenziale: automobilisti terrorizzati. Patente revocata

Decine di segnalazioni sono arrivate alla centrale operativa della polizia nella notte tra giovedì e venerdì. Erano tutti automobilisti che attorno alle 0.30 avevano incrociato una Fiat Punto contromano nella zona Ovest, rischiando più volte gravi incidenti.

L'allarme

Le prime chiamate sono arrivate dalla zona di via dei Colli, dove l'utilitaria ha imboccato la tangenziale procedendo poi sulla corsia di sorpasso. Quando la pattuglia si è messa suelle sue tracce è prima arrivata fino al casello di Padova Sud senza trovarla, ma tornando indietro l'ha individuata all'altezza della curva Boston, dove l'omonimo corso si collega a corso Australia.

Le sanzioni

Lì gli agenti sono riusciti a far accostare la Punto scoprendo a bordo il 70enne che non si era reso conto dell'errore. Spaventato, è stato caricato sull'auto di servizio mentre un poliziotto spostava e metteva in sicurezza la Fiat. Il collega nel frattempo con le apposite torce ha rallentato le altre auto evitando incidenti. L'anziano, che vive in un comune della cintura urbana, è stato sottoposto ad alcoltest che ha dato esito negativo. All’uomo è stata revocata la patente e ritirata la carta di circolazione, mentre l'utilitaria è stata sottoposta a fermo per tre mesi.