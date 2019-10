Cade dalla scala mentre sta raccogliendo funghi: anziano ricoverato in ospedale

Stava raccogliendo i “Piopparelli” da un albero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra da un altezza di quasi tre metri. L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio nel giardino di una casa privata a Villa del Conte.

Raccolta funghi

Stando a quanto appurato dai carabinieri un ottantasettenne che risiede in via Maso, dopo essere salito su un scala a pioli per raccogliere dei funghi che erano cresciuti sull’albero, è scivolato, schiantandosi al suolo. Alcuni passanti hanno dato l’allarme: i sanitari del Suem 118 l’hanno stabilizzato, trasportandolo in pronto soccorso a Camposampiero dov’è stato medicato. Fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.