Badanti dell'ingegnere 99enne gli sottraggono quasi un milione di euro: denunciate

Due donne padovane di 60 anni sono state indagate dalla Procura di Padova per circonvenzione di incapace. Le due badanti che lavoravano da un ingegnere solo, molto anziano, e senza parenti, sarebbero riuscite a sottrargli con l'inganno almeno un milione di euro. Una delle due secondo l'accusa si sarebbe addirittura comprata una casa da 300mila euro con i soldi rubati all'uomo.

L'ultra centenario

L'anziano ingegnere, residente in centro tra qualche giorno compirà 99 anni e ora si trova ospite di una casa di riposo. Ad accendere i riflettori sul caso è stata un'amica di vecchia data dell'anziano signore, convinta che a mettere le mani nei conti dell'uomo fosse un'altra amica del professionista, conoscente comune. E invece gli accertamenti della procura hanno appurato che a sottrarre il denaro e la proprietà al professionista erano state le due badanti padovane che hanno agito anche all'oscuro della terza badante, una donna romena che non si è mai accorta di nulla e che non ha mai sottratto un centesimo.