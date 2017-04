Anziano trovato morto in bagno dalla badante: nessuno rispondeva al campanello

Senza vita, riverso a terra nel bagno della sua abitazione in via delle Rose a Padova. Venerdì mattina, attorno alle 9.20, un anziano di 70 anni è stato trovato morto dalla badante che ogni giorno si recava in casa per assistere la moglie inferma.

LA SCOPERTA. Il settantenne viveva con la moglie malata e bloccata a letto. La badante aveva il compito di accudire la coppia tutti i giorni, ma venerdì mattina nessuno ha risposto al campanello. Preoccupata, la donna ha lanciato subito l'allarme. Una volta entrata in casa ha trovato l'anziano ormai privo di vita in bagno. Inutili i soccorsi.