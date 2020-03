L'anziano ferma i carabinieri dalla finestra: i militari gli consegnano la spesa a domicilio

Tra le tante storie di questa emergenza di coronavirus c’è anche quella accaduta qualche giorno fa a Solesino, dove un pattuglia dei carabinieri era impegnata in via XX Settembre in un servizio di controllo del territorio. Mentre transitavano all’altezza di un’abitazione, i militari sono stati chiamati a gran voce da un pensionato di 70 anni che ha gravi difficoltà motorie e che abita da solo. L’uomo ha spiegato di non poter recarsi al supermercato viste le sue condizioni di salute e di non poter acquistare alcun alimento di prima necessità.

Gesto umano

I militari allora hanno deciso di andare in prima persona in un supermercato poco distante, acquistando i prodotti di cui aveva bisogno e passandoglieli poi dalla finestra. Il gesto è stato immortalato da Claudio De Felice, un altro cittadino residente nel comune, ottico in transito con la propria autovettura, che dopo aver fotografato il momento della consegna l’ha postato su Facebook commentando ed elogiando il lavoro dei carabinieri sempre in prima fila in questi giorni di emergenza. In tanti hanno sottolineato il lato umano del gesto e la costante vicinanza delle istituzioni alla popolazione.