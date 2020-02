Tragedia sfiorata: fumo esce dalla stufa, anziano viene salvato in extremis dai carabinieri

Quello che si dice il proverbiale colpo di fortuna. Un anziano di 82 anni, Giuliano Massaro, è stato salvato dai carabinieri e dai vigili del fuoco nel cuore della notte. Una pattuglia verso le 2.30 che stava transitando in via Pio X a Noventa Padovana si è accorto del fumo che usciva dall'abitazione e dopo aver allertato i vigili del fuoco, i militari hanno sfondato una finestra dell'appartamento, consentendo al fumo di uscire.

Il salvataggio

Dopo aver suonato ripetutamente i carabinieri insieme ai pompieri hanno scavalcato la recinzione, sono entrati nell'abitazione e hanno cercato il proprietario che dormiva nella sua stanza, senza essersi accorto di nulla. L'uomo fortunatamente non ha inalato alcun fumo tossico, ed è quindi bastato aprire le finestre per evitare guai peggiori. Date le sue buone condizioni di salute, l'ottantaduenne che vive da solo, non è stato trasferito in pronto soccorso.