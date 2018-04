Anziano 82enne semina il panico alla guida del trattore in piena notte: super multa

Era alla guida del suo trattore con rimorchio quando ne ha combinate di tutti i colori. Un 82enne di Cittadella è stato multato per quasi mille euro, dopo che alcune sere fa ha seminato il panico tra la città murata e Rossano Veneto.

I paletti

L’anziano guidatore, prima ha abbattuto alcuni paletti, dopo si è accorto che il serbatoio del trattore si era bucato e ha tentato in tutti i modi di evitare che il gasolio fuoriuscisse sulla sede stradale. A notare le manovre bizzarre diversi cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine.

La multa

L’uomo, dopo aver smarrito la strada, ha fermato il trattore sulla Castellana in via Monte Grappa, colpendo alcuni paletti. L’anziano ha accostato, ma a causa delle luci di posizioni mal funzionanti, ha rischiato di essere travolto da un camion di passaggio. Risalito sul trattore, ha imboccato in contromano una via, provocando diverse scintille per l’attrito tra il paletto e l’asfalto, fino a quando non ha tentato una difficile inversione. La polizia locale l’ha bloccato poco dopo: sul rimorchio era anche stata attaccata una targa sbagliata. In totale la multa è salita a quasi mille euro.