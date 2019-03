Aperto Park Prandina: si prevede il pienone per il week end

Alle 10, puntualissimo, ha riaperto il Park Prandina. Sarà possibile quindi parcheggiare gratuitamente dalle 10 della mattina fino allo scoccare della mezzanotte. Come era già accaduto per la temporanea apertura natalizia, anche questa volta la prima auto a essere parcheggiata è quella della consigliera Vanda Pellizzari.

Molti gli operatori dell'informazione presenti ma non c'è stato nessun cerimoniale, semplicemente si è riaperto il cancello di via Orsini e da quel momento è cominciato l'afflusso delle auto. Per la serata di venerdì 1 marzo e per il weekend è facile prevedere che ci sarà il pienone.