Lavori sul cavalcavia in via Vigonovese: riaperto alla biciclette un tratto di argine

L’avvio dei lavori al cavalcavia della tangenziale Est su Via Vigonovese, anticipato a queste settimane per approfittare dello scarso traffico e recare così meno fastidio agli abitanti della zona, ha creato una situazione di disagio ai ciclisti di Camin che oggi si vedono costretti a un lungo giro, oltretutto in strade della zona Industriale prive di piste ciclabili e affollate di mezzi pesanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piovego

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi ha quindi individuato una soluzione alternativa e dopo un confronto anche con il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan è stato deciso di riaprire al passaggio delle biciclette un tratto dell’argine destro del Piovego, adesso chiuso al passaggio per l’emergenza Coronavirus. In questo modo i ciclisti possono dirigersi verso il centro città in tutta sicurezza. L’argine si imbocca da via Panà e porta i ciclisti a sbucare in Via Vigonovese all’altezza del ponte di San Gregorio. L’Ordinanza comunale che autorizza il transito su questo tratto arginale è stata firmata nel pomeriggio ed è operativa dalla mezzanotte di oggi.