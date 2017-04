Fare acquisti a Pasqua? Per il parroco è un peccato: "Il lavoro domenicale stritola la vita"

La sua posizione, fermamente contraria alle aperture domenicali dei negozi, era già balzata agli onori delle cronache locali. Correva l'anno 2011 e, in un maxi-cartello affisso davanti alla chiesa della sua parrocchia di Rustega a Camposampiero, don Marco Scattolon aveva lanciato il suo annuncio: "Aperto anche alla domenica".

UN PECCATO FARE ACQUISTI A PASQUA. A distanza di anni, il mai scontato prete della frazione dell'Alta padovana torna a far discutere con l'ultima "cartolina" allegata al foglietto parrocchiale distribuito ai fedeli in occasione della Pasqua, in cui si scaglia nuovamente contro le aperture di domenica dei negozi, che priverebbero di libertà lavoratori e famiglie. Arrivando all'irriverente proposta di aggiungere nell'elenco dei peccati da confessare anche quello di "aver fatto acquisti per Pasqua".

Di seguito l'intero intervento di don Marco Scattolon sul tema: