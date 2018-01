Consigliere comunale nel mirino per apologia di fascismo: la polizia monitora i social

È stato accusato da più parti di apologia del fascismo. L’attività del consigliere comunale di Veggiano Michele Sartori viene costantemente monitorata dalle forze di polizia. Come riporta il mattino di Padova il prefetto ha spiegato che: “L’attività di Michele Sartori viene costantemente controllata come per molti altri incaricati di pubblici uffici. Le sue simpatie politiche sono note, ma non costituiscono di per sé reato”.

L'APOLOGIA

“Qualora si ravvisasse apologia di fascismo sarà in primis l’autorità giudiziaria a esprimersi e poi casomai può intervenire un provvedimento amministrativo di mia competenza”- spiega il prefetto Renato Franceschelli al quotidiano dopo che nei giorni scorsi il sindaco di veggiano Simone Marzari aveva chiesto provvedimenti. Il consigliere già da tempo è al centro di una bufera politica perché votava facendo il saluto romano e perché partecipa a manifestazioni di Forza Nuova. Anche sui social è particolarmente attivo con post a ripetizione: ultimamente ne ha postato uno con il ritratto di Lenin per ironizzare.