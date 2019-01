Spruzzano spray al peperoncino nell'appartamento, dieci persone evacuate

Sentono un forte odore di gas e chiamano la polizia: nel condominio era stato spruzzato spray al peperoncino.

L'episodio

L'episodio sabato sera attorno alle 22.30 all'interno di un condominio di via Gigante di Padova: gli agenti hanno accertato che l'odore era dovuto ad ingenti quantità di spray al peperoncino spruzzate nell'aria. A quel punto le forze dell'ordine, per motivi di sicurezza, hanno evacuato lo stabile di dieci persone per permettere l'areamento dei locali. Nessun ricoverato in ospedale.