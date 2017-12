Mestrino, appartamento a luci rosse messo sotto sequestro: denunciato un cinese

rostituzione cinese in appartamento a Villatora di Saonara

„Una casa di appuntamenti dove trovare sesso a pagamento. Succedeva in via Firenze, a Mestrino, dove i carabinieri hanno sequestrato l'appartamento in un condominio, utilizzato come alcova, collocato in una zona residenziale. Il titolare dell'abitazione è un cinese di 48 anni, che è stato denunciato per favoreggiamento alla prostituzione.

L'ATTIVITA'.

All'interno dell'appartamento sono state trovate due prostitute, una donna di 53 anni e una di 44. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Mestrino.