Ha tanto affetto da dare e in canile è molto triste: l'appello per l'adozione di Flash

Pubblichiamo l'appello per l'adozione di Flash. Il piccolo si trova al rifugio del cane di Padova.

Flash è un cane di taglia medio-piccola nato nel 2009.

Quando è arrivato in canile sembrava molto timoroso ma poi si è rivelato un cagnolino con una grande sete di affetto che non si stanca mai di dare e ricevere coccole e che in canile si intristisce. Adora la vicinanza con le persone e non ama essere lasciato troppo tempo da solo, per questo ha bisogno di una famiglia che abbia tanto tempo da dedicargli. Flash è un cagnolino che fa tanta compagnia, con lui in casa non ti sentirai mai solo!

Ora Flash è molto triste, il suo compagno amico fedele di box ha trovato casa e lui non vuole più stare in un box di cemento, attende con ansia che quella porticina si apra anche per lui presto. Vedrai, non te ne pentirai, se lo adotti ti conquisterà con la sua dolcezza

Grazie di cuore da parte di Flash.

Per info, contattare Silvy: 3200729700