Appiani in Festa: giovedì sera presentazione del Calcio Padova e dj set anni '90

Apriranno giovedì sera gli stand gastronomici di Appiani in Festa, l’ormai tradizionale appuntamento di tutti i tifosi del Calcio Padova organizzato dalla Tribuna Fattori. Fino a domenica, nell’area limitrofa al parcheggio Sud dello stadio Euganeo, musica, festa e cibo si uniranno nel nome del biancoscudo.

PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA E DJ SET.

Giovedì sera, in occasione dell’apertura degli stand gastronomici ci sarà la presentazione dell’intera squadra del Calcio Padova, con tutto lo staff e la dirigenza, che alle 20 ceneranno sotto i tendoni. Dalle 20.30 sul palco saliranno il Calcio Padova Femminile, il Calcio Padova a 5 e la prima squadra accompagnata dal presidente Roberto Bonetto e da tutto l’entourage biancoscudato. A seguire dj set e musica anni ’90. Appiani in Festa proseguirà fino a domenica sera in concomitanza col debutto casalingo del Padova alle 20.30 contro il Fano. Intanto mercoledì sera si chiuderà la campagna abbonamenti con oltre 3mila tessere già sottoscritte. Info a questo link.