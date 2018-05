All'Arcella, il 13 maggio arriva la domenica sostenibile per i quartieri

Presentata a Palazzo Moroni la prima domenica sostenibile nei quartieri. Il primo a essere coinvolto in questa iniziativa è il quartiere Arcella. Non solo blocco delle auto ma anche tante attività, culturali e sportive, animate e proposte da associazioni del quartiere. Ne hanno parlato il vice sindaco Lorenzoni e gli assessori Bressa e Gallani, in una apposita conferenza stampa.

Le parole dell'assessore all'ambiente

"Una risposta - ha spiegato l'assessore Gallani - magnifica quella del quartiere Arcella, basta guardare il programma che è pieno di appuntamenti. Quando abbiamo chiesto alle realtà arcellane di mettersi a disposizione per animare questa la giornata, la risposta è stata eccezionale".

Il vice sindaco Lorenzoni

"Lo sappiamo benissimo - ha evidenziato Lorenzoni - che non si abbassa il livello di inquinamento, di emissioni, con questi provvedimenti. Si da però l'opportunità di misurarsi rispetto all'uso o meno dell'auto privata. Questo è molto importante, si crea una cultura della mobilità, che non deve essere solamente legata all'uso del mezzo privato".