Studenti in strada per riqualificare il quartiere: martedì la giornata "Arcella In & Out"

Martedì 4 febbraio dalle ore 11.30 scendono in campo le scuole e le associazioni dell’Arcella per rigenerare il quartiere. Gli Istituti Valle, Curiel, Briosco, accanto a numerose associazioni tra cui Le 1000 e 1 Arcella, San Precario, Domna, Coop. Sestante e molte altre si danno appuntamento dalle 11.30 alle 18.00, tra la galleria San Carlo e l'area verde a fianco della Torre Gregotti. I ragazzi daranno una grande lezione di cittadinanza attiva con la condivisione dei lavori che stanno facendo in questi mesi con il progetto Arcella in&out e l'animazione dell'area verde accanto alla Torre

Programma della giornata

11.30 - 13.30 Attività delle scuole col coinvolgimento della cittadinanza, in un lavoro di conoscenza e lettura dell’area che si inquadra in un percorso di cittadinanza attiva;

15.00 - 16.30 Attività dei laboratori svolti nelle scuole nell’ambito del progetto e da parte di alcune associazioni;

16.30 - 17.00 Chiusura della giornata con presentazione del Progetto e dei partecipanti al percorso di rigenerazione che si va a realizzare;

17.00 Aperitivo con gruppi e associazioni dell'Arcella

16 - 18: DJ set e attività con gruppi e associazioni dell'Arcella

Progetto Arcella In&Out

Arcella In&Out è un progetto promosso da una alleanza di partner pubblici e privati, con capofila l'Istituto Superiore Valle, Liceo "E. Curiel", Istituto Comprensivo "A. Briosco", ENAIP Veneto, COSEP Società Cooperativa Sociale, Università IUAV di Venezia, Ordine degli Architetti, Associazione Arcella Ground, Associazione Gli Enarmonici, Comune di Padova, Target Due S.r.l.. Arcella In&Out ha vinto un bando promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e le attività si svolgono tra novembre 2019 e maggio 2020. Arcella In&Out ha come finalità la rigenerazione urbana di un'area del quartiere Arcella di Padova. in particolare attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini del quartiere in corsi ed attività, tra cui alcune di progettazione partecipata, promosse principalmente dalle scuole nei propri spazi. Scuole che si apriranno alla città dopo l'orario scolastico tradizionale. Alcune di queste attività hanno l'obiettivo di favorire l'incubazione di forme di imprese culturali e creative innovative di quartiere.

Il progetto

Il progetto prevede, oltre alle attività che si svolgeranno nelle scuole, la realizzazione e l'installazione nell'area prospiciente la Torre Gregotti dove ci sono i giardini - di una piattaforma modulabile e di un sistema di sedute in grado di ospitare eventi e manifestazioni culturali proposti da scuole e associazioni presenti nel quartiere Arcella, che saranno in rete grazie ad una piattaforma online in fase di realizzazione e che sarà presentata entro aprile.