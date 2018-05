Sei nuove aree per gli amici a quattro zampe: la Giunta di Padova stanzia 100mila euro

Per la gioia degli amici a quattro zampe. Nuove aree per cani in arrivo a Padova: la Giunta ha stanziato, su iniziativa dell’assessore all’ambiente e al verde Chiara Gallani, 100mila euro per realizzare nuove zone per cani e riqualificarne alcune già esistenti nei quartieri. Le sei aree oggetto degli interventi finanziati sono collocate in altrettanti spazi verdi e vanno a incrementare l’offerta per i cittadini che le frequentano e che in molti casi hanno chiesto di aprire o ampliare le aree per i quattro zampe.

"Aree funzionali curate nei dettagli"

L'assessore Chiara Gallani spiega le motivazioni: "La vivibilità degli spazi verdi è essenziale. Allargare l’utenza offrendo servizi come le aree cani, particolarmente richieste in tutta la città, è fondamentale per rendere questi spazi più accoglienti e quindi più vivi e sicuri per tutti. Le aree cani infatti sono molto richieste dai cittadini. Nel corso dell’anno abbiamo mappato le esigenze del territorio e con questo progetto andiamo a rispondere a una parte importante delle richieste, senza precludere investimenti futuri. Realizzando queste aree siamo attenti a renderle funzionali curandole anche nei dettagli". Gli interventi previsti infatti comprendono non solo la delimitazione e recinzione dell’area, ma anche l’installazione di accessi indipendenti, di fontanelle abbeveratoio e di panchine per i proprietari dei cani.

Controllo del verde indesiderato

Contestualmente sono stati stanziati anche 100 mila euro per il servizio di controllo del verde indesiderato (quello che cresce sulle banchine stradali, sui marciapiedi, lungo i vialetti), realizzato con sistemi meccanici: «Questo investimento si somma a quello della stessa entità già stanziato – continua Chiara Gallani – Queste nuove risorse serviranno per proseguire con gli interventi che riguarderanno in particolare i quartieri».