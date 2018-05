I carabinieri alla Campionaria: un'intero stand con equipaggiamenti storici e nuovi

La Fiera campionaria di Padova, in concomitanza della ricorrenza del centenario della Grande Guerra, ha allestito un intero padiglione ad essa dedicata. Al suo interno trova posto anche lo stand dell’Arma dei carabinieri, protagonista oggi come allora della storia d’Italia. Ispirato a un ipotetico viaggio nel tempo, la piccola esposizione, riproduce un alloggiamento dei carabinieri al fronte durante la 1^ guerra mondiale, allestito con suppellettili originali, uniformi dell’epoca, ricche di dettagli storici, per poi passare agli attuali strumenti in uso per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

L'esposizione

In esposizione: l’autoradio del Nucleo Radiomobile, un Alfa Romeo 159, appositamente realizzata con blindature e accorgimenti per la custodia dell’armi lunghe ed equipaggiate con il dispositivo O.D.I.N.O. tramite il quale l’operatore, usando un semplice tablet, accede ad un sistema interattivo che gli consente di lavorare su una piattaforma multimediale e relazionale utile alla consultazione di tutte le banche dati, realizzare rilievi per incidenti stradali, fare georeferenzazioni, il motoveicolo Aprila dei motociclisti dell’Arma, nonché il “robottino” antisabotaggio, prezioso compagno di lavoro dei carabinieri artificieri.

Attentati

In esposizione inoltre il veicolo blindato in dotazione alle A.P.I., unità antiterrorismo create di recente per una risposta immediata ad eventuali attentati. Lo stand, subito dopo l’inaugurazione della Fiera campionaria è stato visitato dalle autorità presenti tra cui lo stesso Comandante della Legione Carabinieri Veneto, Generale di Brigata Giuseppe La Gala, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. Oreste Liporace. Nel pomeriggio anche il Generale di Corpo di Armata Aldo Visone, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto ha visitato l'esposizione.